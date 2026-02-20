Рейтинг@Mail.ru
Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zaderzhka-2075657060.html
Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов
Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:27:00+03:00
2026-02-20T07:27:00+03:00
сочи
тюмень
барнаул
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20260220/reysy-2075655883.html
сочи
тюмень
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, тюмень, барнаул, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Тюмень, Барнаул, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов

Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи 19 февраля в 22.07 мск. Ограничения были сняты 20 февраля в 7.14 мск.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-487 Сочи — Барнаул от 19 февраля, EO/N4-509 Сочи — Тюмень от 19 февраля, 20 февраля - EO/N4-332 Тюмень — Санкт-Петербург, EO/N4-488 Барнаул — Сочи, EO/N4-437 Сочи — Нижний Новгород, EO/N4-438, Нижний Новгород — Сочи, EO/N4-331 Санкт-Петербург — Тюмень, EO/N4-510 Тюмень — Сочи, EO/N4-433 Сочи - Оренбург, EO/N4-434 Оренбург - Сочи, 21 февраля - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-493 Сочи - Новокузнецк, EO/N4-494 Новокузнецк - Сочи", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания порекомендовала путешественникам следить за статусом рейсов на сайте и табло аэропортов.
Аэропорт Шереметьево замело снегом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
07:13
 
СочиТюменьБарнаулФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала