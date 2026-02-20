Nordwind предупредила о задержке 14 рейсов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.

Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания порекомендовала путешественникам следить за статусом рейсов на сайте и табло аэропортов.