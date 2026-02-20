ФАС следит за ценами на куриные яйца

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России следит за ценами 90 производителей куриных яиц, в случае нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщили РИА Новости в ведомстве.

ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности 90 крупнейших производителей куриного яйца", - сообщили в ФАС РФ.

Кроме того, ранее служба направила в 11 крупнейших розничных организаций запросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары, к которым в том числе относятся куриные яйца.

"В случае выявления признаков нарушения производителями и торговыми сетями антимонопольного законодательства ФАС России будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавили в ведомстве.

По мнению ФАС, эффективным механизмом стабилизации цен на товары является возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка. Сейчас такие соглашения по куриным яйцам заключены в 48 регионах.

Как рассказал ранее в пятницу РИА Новости глава президиума АКОРТ Станислав Богданов, отдельные единичные поставщики в середине февраля начали уведомлять торговые сети о повышении цен на яйца, но ритейлеры внимательно изучают обоснованность таких изменений и не допускают подорожания яйца на полках.