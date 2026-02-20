https://ria.ru/20260220/yaytsa-2075786869.html
ФАС следит за ценами на куриные яйца
ФАС следит за ценами на куриные яйца
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России следит за ценами 90 производителей куриных яиц, в случае нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России
на постоянной основе осуществляет мониторинг финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности 90 крупнейших производителей куриного яйца", - сообщили в ФАС РФ.
Кроме того, ранее служба направила в 11 крупнейших розничных организаций запросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары, к которым в том числе относятся куриные яйца.
"В случае выявления признаков нарушения производителями и торговыми сетями антимонопольного законодательства ФАС России будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавили в ведомстве.
По мнению ФАС, эффективным механизмом стабилизации цен на товары является возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка. Сейчас такие соглашения по куриным яйцам заключены в 48 регионах.
Как рассказал ранее в пятницу РИА Новости глава президиума АКОРТ Станислав Богданов, отдельные единичные поставщики в середине февраля начали уведомлять торговые сети о повышении цен на яйца, но ритейлеры внимательно изучают обоснованность таких изменений и не допускают подорожания яйца на полках.
Согласно данным Минсельхоза
на 18 февраля, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 74,5 рубля за десяток, второй категории – 56,9 рубля за десяток. Это ниже, чем годом ранее, на 5,7% и 15,8% соответственно.