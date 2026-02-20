Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии усилили контроль в аэропортах из-за вируса Нипах
14:58 20.02.2026
В Индонезии усилили контроль в аэропортах из-за вируса Нипах
В Индонезии усилили контроль в аэропортах из-за вируса Нипах
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 20 фев — РИА Новости. В Индонезии усилили контроль в 36 аэропортах из-за вируса Нипах, на случай вспышки вируса подготовлено 198 больниц по всей стране, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Индонезии.
"Министерство здравоохранения выпустило циркуляр о повышении настороженности в отношении вируса Нипах. Приняты следующие меры: усилен контроль в пунктах въезда (36 аэропортов, 156 морских портов и 11 сухопутных пограничных пунктов)…, подготовлены 198 больниц для возможного лечения случаев", - сообщили в ведомстве.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
11 февраля, 04:00
В министерстве уточнили, что была проведена экспресс-оценка риска заболевания с участием межсекторальных ведомств (включая ветеринарные службы). "Оценка показала, что риск распространения вируса Нипах в Индонезии низкий", - подытожил минздрав.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила, что случаев заболевания в Индии всего два и никто из контактировавших с зараженными не заболел. Одна из заболевших ранее вирусом Нипах медсестер в Индии вылечилась от этого вируса, но скончалась от остановки сердца, вызванного последствиями заболевания.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Роспотребнадзоре назвали симптомы заболевания вирусом Нипах
28 января, 14:05
 
ИндонезияИндияЗападная БенгалияВирус НипахВ мире
 
 
