В Индонезии усилили контроль в аэропортах из-за вируса Нипах

ДЖАКАРТА, 20 фев — РИА Новости. В Индонезии усилили контроль в 36 аэропортах из-за вируса Нипах, на случай вспышки вируса подготовлено 198 больниц по всей стране, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Индонезии.
"Министерство здравоохранения выпустило циркуляр о повышении настороженности в отношении вируса Нипах. Приняты следующие меры: усилен контроль в пунктах въезда (36 аэропортов, 156 морских портов и 11 сухопутных пограничных пунктов)…, подготовлены 198 больниц для возможного лечения случаев", - сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что была проведена экспресс-оценка риска заболевания с участием межсекторальных ведомств (включая ветеринарные службы). "Оценка показала, что риск распространения вируса Нипах в Индонезии низкий", - подытожил минздрав.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила, что случаев заболевания в Индии всего два и никто из контактировавших с зараженными не заболел. Одна из заболевших ранее вирусом Нипах медсестер в Индии вылечилась от этого вируса, но скончалась от остановки сердца, вызванного последствиями заболевания.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
