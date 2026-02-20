https://ria.ru/20260220/vertolet-2075840801.html
Росавиация приостановила поиски пропавшего в Амурской области вертолета
Росавиация приостановила поиски пропавшего в Амурской области вертолета из-за темного времени суток, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 20.02.2026
амурская область
Поиски пропавшего в Амурской области вертолета приостановили из-за темноты