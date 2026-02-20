Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов - РИА Новости, 20.02.2026
13:43 20.02.2026
Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов
Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов
Поиски пропавшего в Приамурье вертолёта, на борту которого находились трое человек, пока не дали результата сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов

МЧС: поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов

© Фото : МЧС Амурской области/MAXСпасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
© Фото : МЧС Амурской области/MAX
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Поиски пропавшего в Приамурье вертолёта, на борту которого находились трое человек, пока не дали результата сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
"Борт Ми-8 совершил посадку, без результатов. Поисково-спасательные работы воздушной и наземной группировки спланированы на завтра", - сообщил собеседник агентству.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Спасатели обследуют территорию пропавшего воздушного судна с вертолёта Ми-8 и на земле с помощью снегохода.
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
