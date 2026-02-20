https://ria.ru/20260220/vertolet-2075756646.html
Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов
Поиски пропавшего в Приамурье вертолёта, на борту которого находились трое человек, пока не дали результата сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:43:00+03:00
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
