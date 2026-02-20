СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следователи рассматривают две версии ЧП с вертолетом Robinson R44 в Амурской области, среди них — ошибка пилота, сообщили РИА Новости в СК России.

"Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном", — говорится в заявлении.

© Фото : МЧС Амурской области/MAX Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области © Фото : МЧС Амурской области/MAX Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области

На борту находились пилот и два пассажира — следователь Октябрьского межрайонного отдела управления СК по региону и руководитель отдела участковых и ПДН.

По словам представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, они выезжали на место преступления.

Вертолет пропал накануне вечером, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка. Для его поисков из Благовещенска выехал спасательный отряд, состоящий из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и БПЛА.