Рейтинг@Mail.ru
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 20.02.2026 (обновлено: 14:00 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075683562.html
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области - РИА Новости, 20.02.2026
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
Следователи рассматривают две версии ЧП с вертолетом Robinson R44 в Амурской области, среди них — ошибка пилота, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:39:00+03:00
2026-02-20T14:00:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
https://ria.ru/20260220/poisk-2075673772.html
амурская область
россия
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Благовещенск
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области

СК перечислил возможные причины инцидента с вертолетом Robinson в Приамурье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следователи рассматривают две версии ЧП с вертолетом Robinson R44 в Амурской области, среди них — ошибка пилота, сообщили РИА Новости в СК России.
"Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном", — говорится в заявлении.
© Фото : МЧС Амурской области/MAXСпасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : МЧС Амурской области/MAX
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
На борту находились пилот и два пассажира — следователь Октябрьского межрайонного отдела управления СК по региону и руководитель отдела участковых и ПДН.
По словам представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, они выезжали на место преступления.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Вчера, 11:11
Вертолет пропал накануне вечером, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка. Для его поисков из Благовещенска выехал спасательный отряд, состоящий из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и БПЛА.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
Вчера, 09:51
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Благовещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала