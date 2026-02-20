На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь СК и полицейский, летевшие с места гибели работника лесопилки, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.