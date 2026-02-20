На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь СК и полицейский, летевшие с места гибели работника лесопилки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson. Позднее в правительстве региона уточнили, что на борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что в вечернее время 19 февраля воздушное судно Robinson R44 с находящимися на борту следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Октябрьский" вылетело с лесозаготовительного участка, расположенного в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района Амурской области. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.