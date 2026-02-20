Рейтинг@Mail.ru
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 20.02.2026 (обновлено: 10:42 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075680450.html
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь - РИА Новости, 20.02.2026
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь
На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь СК и полицейский, летевшие с места гибели работника лесопилки, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:29:00+03:00
2026-02-20T10:42:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075674631_0:21:1019:594_1920x0_80_0_0_d34e3f90497e357b42cdd8e9d888d624.jpg
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075683562.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075674631_0:0:1017:763_1920x0_80_0_0_e54f743c54b017daf420e95bd46ddad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находился следователь

На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь и полицейский

© Фото : МЧС Амурской области/MAXСпасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : МЧС Амурской области/MAX
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь СК и полицейский, летевшие с места гибели работника лесопилки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson. Позднее в правительстве региона уточнили, что на борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что в вечернее время 19 февраля воздушное судно Robinson R44 с находящимися на борту следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Октябрьский" вылетело с лесозаготовительного участка, расположенного в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района Амурской области. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала