В Амурской области завели уголовное дело из-за ЧП с вертолетом Robinson
05:53 20.02.2026 (обновлено: 09:48 20.02.2026)
В Амурской области завели уголовное дело из-за ЧП с вертолетом Robinson
В Амурской области завели уголовное дело из-за ЧП с вертолетом Robinson

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропавшего с радаров вертолёта Robinson в Амурской области, на борту которого находились три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились три человека
04:34
По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт пропал вечером в четверг, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области в село Ромны, связь с воздушным судном была утеряна. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с воздушным судном.
Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным правительства региона, на борту вертолета находились три человека - пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развёрнут оперативный штаб, готовится маршрут обследования. Зона поиска находится в сложной местности – тайга с сопками и горами.
К месту происшествия следует оперативная группа спасателей поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка главного управления МЧС по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили в МЧС региона.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
16 февраля, 15:47
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
