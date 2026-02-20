В Амурской области завели уголовное дело из-за ЧП с вертолетом Robinson

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропавшего с радаров вертолёта Robinson в Амурской области, на борту которого находились три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным правительства региона, на борту вертолета находились три человека - пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развёрнут оперативный штаб, готовится маршрут обследования. Зона поиска находится в сложной местности – тайга с сопками и горами.