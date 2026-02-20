В Амурской области завели уголовное дело из-за ЧП с вертолетом Robinson

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропавшего с радаров вертолёта Robinson в Амурской области, на борту которого находились три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт пропал вечером в четверг, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области в село Ромны, связь с воздушным судном была утеряна. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с воздушным судном.
Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным правительства региона, на борту вертолета находились три человека - пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развёрнут оперативный штаб, готовится маршрут обследования. Зона поиска находится в сложной местности – тайга с сопками и горами.
К месту происшествия следует оперативная группа спасателей поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка главного управления МЧС по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили в МЧС региона.
