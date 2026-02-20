https://ria.ru/20260220/vertolet-2075649645.html
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились три человека
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились три человека - РИА Новости, 20.02.2026
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились три человека
Правительство Приамурья уточнило, что на борту пропавшего вертолёта находились 3 человека - пилот и два пассажира, сообщает пресс-служба правительства Амурской... РИА Новости, 20.02.2026
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились пилот и два пассажира