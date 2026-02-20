В Амурской области пропал вертолет

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Приамурье пропал вертолет Robinson, сообщили в региональном главке МЧС.

"В Ромненском МО из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования", — говорится в заявлении.

© Фото : МЧС Амурской области/MAX Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области © Фото : МЧС Амурской области/MAX Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области

По предварительным данным, на борту находились пилот и два пассажира.

"Там был начальник следственного отдела Октябрьского района Амурской области и инспектор ПДН. <...> Они выезжали на место преступления и им предложили вернуться обратно на вертолете", — рассказали РИА Новости в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре.

Из Благовещенска выехал поисково-спасательный отряд, состоящий из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и БПЛА.