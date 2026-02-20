Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области пропал вертолет - РИА Новости, 20.02.2026
03:58 20.02.2026 (обновлено: 10:09 20.02.2026)
В Амурской области пропал вертолет
В Амурской области пропал вертолет
В Приамурье пропал вертолет Robinson, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 20.02.2026
В Амурской области пропал вертолет

В Амурской области пропал вертолет, на борту которого находились четыре человека

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Приамурье пропал вертолет Robinson, сообщили в региональном главке МЧС.
"В Ромненском МО из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования", — говорится в заявлении.
По предварительным данным, на борту находились пилот и два пассажира.
"Там был начальник следственного отдела Октябрьского района Амурской области и инспектор ПДН. <...> Они выезжали на место преступления и им предложили вернуться обратно на вертолете", — рассказали РИА Новости в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре.
Пропавший в Приамурье вертолет принадлежит лесозаготовительным службам
04:15
Из Благовещенска выехал поисково-спасательный отряд, состоящий из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и БПЛА.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
09:51
 
