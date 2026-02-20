Рейтинг@Mail.ru
Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT - РИА Новости, 20.02.2026
19:24 20.02.2026 (обновлено: 21:24 20.02.2026)
Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT
Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT
Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.02.2026
Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT

FT: Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту на 90 млрд евро для Украины

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Посол Венгрии в ЕС в пятницу возразил против заимствования блоком суммы для Украины путем выдачи долговых обязательств, гарантированных бюджетом", — говорится в сообщении.

Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Как отмечается, Еврокомиссия по-прежнему сможет использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования только при единогласном решении всех 27 государств-членов.
В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Как следует из опубликованного заявления, это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве.
Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
