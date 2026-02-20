Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине, пишет газета Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

« "Посол Венгрии в ЕС в пятницу возразил против заимствования блоком суммы для Украины путем выдачи долговых обязательств, гарантированных бюджетом", — говорится в сообщении.

Без этого займа Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале, говорится в публикации. Как отмечается, Еврокомиссия по-прежнему сможет использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования только при единогласном решении всех 27 государств-членов.

В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Как следует из опубликованного заявления , это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве.

Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".

Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.