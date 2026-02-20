Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту Украине, пишет FT

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Посол Венгрии в ЕС в пятницу возразил против заимствования блоком суммы для Украины путем выдачи долговых обязательств, гарантированных бюджетом", — говорится в сообщении.
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
12 февраля, 10:25
В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Как следует из опубликованного заявления, это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве.
Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
11 февраля, 17:58
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
13 февраля, 21:16