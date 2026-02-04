https://ria.ru/20260204/es-2072289011.html
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине - РИА Новости, 04.02.2026
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета Евросоюза. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:20:00+03:00
2026-02-04T18:20:00+03:00
2026-02-04T20:24:00+03:00
в мире
евросоюз
совет евросоюза
европарламент
украина
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072038016.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072248802.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, совет евросоюза, европарламент, украина, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Совет Евросоюза, Европарламент, Украина, Еврокомиссия
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
Евросоюз взял на себя обслуживание кредита Киеву на 90 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 4 фев — РИА Новости.
Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в заявлении
Совета Евросоюза.
"Для наиболее выгодных условий кредитования и обеспечения устойчивости государственного долга Украины
процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС
. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии
и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве", — сказано в тексте документа.
Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут оговариваться отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Европарламентом, чтобы начать выплаты уже в начале первого квартала. Очередная пленарная сессия пройдет на следующей неделе, включение в нее украинской повестки главы фракций обсудят сегодня вечером.
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре. После утверждения ЕП одобрить его предстоит в Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия
добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.