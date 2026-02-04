ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"Для наиболее выгодных условий кредитования и обеспечения устойчивости государственного долга Украины процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС . Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве", — сказано в тексте документа.

Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут оговариваться отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".

ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Европарламентом, чтобы начать выплаты уже в начале первого квартала. Очередная пленарная сессия пройдет на следующей неделе, включение в нее украинской повестки главы фракций обсудят сегодня вечером.

Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре. После утверждения ЕП одобрить его предстоит в Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.