ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
18:20 04.02.2026 (обновлено: 20:24 04.02.2026)
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине - РИА Новости, 04.02.2026
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета Евросоюза. РИА Новости, 04.02.2026
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине

Евросоюз взял на себя обслуживание кредита Киеву на 90 миллиардов евро

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита Киеву на 90 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Для наиболее выгодных условий кредитования и обеспечения устойчивости государственного долга Украины процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве", — сказано в тексте документа.
Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут оговариваться отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Европарламентом, чтобы начать выплаты уже в начале первого квартала. Очередная пленарная сессия пройдет на следующей неделе, включение в нее украинской повестки главы фракций обсудят сегодня вечером.
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре. После утверждения ЕП одобрить его предстоит в Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
