Рейтинг@Mail.ru
Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075799447.html
Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали
Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали - РИА Новости, 20.02.2026
Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали
Днепропетровская специализированная прокуратора предъявила новое обвинение начальнику продовольственной службы тыла бригады ВСУ, который незаконно обогатился на РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:56:00+03:00
2026-02-20T15:56:00+03:00
бали
украина
индонезия
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20260214/neyroseti-2074109764.html
https://ria.ru/20250528/vsu-2019593085.html
бали
украина
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, украина, индонезия, вооруженные силы украины, страна.ua
Бали, Украина, Индонезия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали

Поставлявший в ВСУ испорченные овощи майор арендовал участок на Бали за $190 тыс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Днепропетровская специализированная прокуратора предъявила новое обвинение начальнику продовольственной службы тыла бригады ВСУ, который незаконно обогатился на 238 тысяч долларов, а также купил право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали стоимостью около 190 тысячи долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Прокуроры Днепровской (бывшей Днепропетровской – ред.)… прокуратуры в сфере обороны… сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере... По данным следствия, майор приобрел с декабря 2023 года по октябрь 2024 года активов более чем на 10,3 миллиона гривен (238,5 тысячи долларов – ред.)… приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии стоимостью 187,3 тысячи долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Комбат рассказал, что помогло выудить важную информацию у ВСУ
14 февраля, 04:17
По данным ведомства, расходы майора превысили его официальные доходы более чем на 3 тысячи прожиточных минимумов. Сообщается, что в 2025 году майор систематически отклонялся от службы, не менее 38 дней, продолжая получать премии.
Отмечается, что во время обысков у майора были изъяты наличные на общую сумму 58 тысяч долларов в разных валютах, а также автомобили, документы на элитную недвижимость, брендовая одежда и обувь ориентировочно на 185 тысяч долларов и долговые расписки на 120 тысяч долларов.
Сообщается, что суд избрал майору меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога почти 232 тысячи долларов.
Ранее в феврале в офисе генпрокурора Украины сообщили, что майор бригады десантно-штурмовых войск ВСУ поставлял в военные части некачественные продукты, а также уклонялся от военной службы. Отмечалось, что в июне 2025 года майор получил 10 тысяч долларов за "подмену товарных позиций продуктов". При этом часть продуктов списывали, а в военные части доставляли испорченные овощи и фрукты. "Страна.ua" узнала имена участников коррупционной схемы по поставкам продуктов питания для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Организатором является начальник продовольственной службы 25-й ОДШБр Константин Свиридов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В ВСУ начались проверки из-за фигурантов дел о коррупции
28 мая 2025, 16:46
 
БалиУкраинаИндонезияВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала