Майор, поставлявший в ВСУ испорченные овощи, арендовал участок на Бали

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Днепропетровская специализированная прокуратора предъявила новое обвинение начальнику продовольственной службы тыла бригады ВСУ, который незаконно обогатился на 238 тысяч долларов, а также купил право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали стоимостью около 190 тысячи долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Прокуроры Днепровской (бывшей Днепропетровской – ред.)… прокуратуры в сфере обороны… сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ВСУ . Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере... По данным следствия, майор приобрел с декабря 2023 года по октябрь 2024 года активов более чем на 10,3 миллиона гривен (238,5 тысячи долларов – ред.)… приобрел право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали Индонезии стоимостью 187,3 тысячи долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным ведомства, расходы майора превысили его официальные доходы более чем на 3 тысячи прожиточных минимумов. Сообщается, что в 2025 году майор систематически отклонялся от службы, не менее 38 дней, продолжая получать премии.

Отмечается, что во время обысков у майора были изъяты наличные на общую сумму 58 тысяч долларов в разных валютах, а также автомобили, документы на элитную недвижимость, брендовая одежда и обувь ориентировочно на 185 тысяч долларов и долговые расписки на 120 тысяч долларов.

Сообщается, что суд избрал майору меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога почти 232 тысячи долларов.