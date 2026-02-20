Рейтинг@Mail.ru
18:46 20.02.2026
Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
дональд трамп
конгресс сша
сша
сша
в мире, дональд трамп, конгресс сша, сша
В мире, Дональд Трамп, Конгресс США, США
Верховный суд США разъяснил, кто может вводить пошлины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа.
"Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда.
Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.
