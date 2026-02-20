https://ria.ru/20260220/tramp-2075853598.html
Верховный суд США разъяснил, кто может вводить пошлины
Верховный суд США разъяснил, кто может вводить пошлины
Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа.
2026-02-20T18:46:00+03:00
2026-02-20T18:46:00+03:00
2026-02-20T18:46:00+03:00
в мире
дональд трамп
конгресс сша
сша
в мире, дональд трамп, конгресс сша, сша
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа.
"Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда.
Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.