Верховный суд США разъяснил, кто может вводить пошлины

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа.

"Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда.