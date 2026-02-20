Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором - РИА Новости, 20.02.2026
18:38 20.02.2026 (обновлено: 18:48 20.02.2026)
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. РИА Новости, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам на импорт позором

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Позор", - приводит слова президента телеканал CNN.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ изобразили Путина и Трампа в окружении карликовых лидеров Европы
