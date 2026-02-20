https://ria.ru/20260220/tramp-2075851465.html
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. РИА Новости, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам на импорт позором