Пресс-конференция "Зеленые войны Трампа" - РИА Новости, 20.02.2026
10:21 20.02.2026
Пресс-конференция "Зеленые войны Трампа"
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 февраля состоялась пресс-конференция на тему: "Зеленые войны Трампа", в ходе которой был представлен доклад "Трамп vs Европа: Первая климатическая война?" Руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко и Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко обсудили климатическую повестку Трампа и ЕС, которая стала инструментом давления на нефтегазовую отрасль.
 
