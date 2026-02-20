В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 февраля состоялась пресс-конференция на тему: "Зеленые войны Трампа", в ходе которой был представлен доклад "Трамп vs Европа: Первая климатическая война?" Руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко и Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко обсудили климатическую повестку Трампа и ЕС, которая стала инструментом давления на нефтегазовую отрасль.
Пресс-конференция "Зеленые войны Трампа"
2026-02-20T10:21:00+03:00
