Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю - РИА Новости, 20.02.2026
00:25 20.02.2026
Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю
Президент США Дональд Трамп назвал позором и плохим событием для королевской семьи арест брата британского монарха Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу РИА Новости, 20.02.2026
в мире
сша
великобритания
норфолк (виргиния)
дональд трамп
джеффри эпштейн
карл iii
в мире, сша, великобритания, норфолк (виргиния), дональд трамп, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, США, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Карл III
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором и плохим событием для королевской семьи арест брата британского монарха Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о передаче госинформации обвиненному в секс-торговле американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
"Думаю, это позор. Это очень грустно. Это очень плохо для королевской семьи. Это очень-очень грустно. Когда я увидел это, было очень грустно", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать кадры с бывшим принцем в наручниках.
Американский лидер добавил, что ждет с визитом в США короля Великобритании, повторив, что арест его брата "очень грустное событие".
Британская полиция сообщила, что бывший принц отпущен из-под стражи после ареста, но остается под следствием по делу о злоупотреблении на госслужбе, у него дома прошел обыск. Маунтбеттен-Виндзор был задержан по месту жительства на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Правоохранители расследуют пересылку Эпштейну правительственных документов.
Бывший принц стал первым с 1646 года арестованным членом королевской семьи.
