Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором и плохим событием для королевской семьи арест брата британского монарха Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о передаче госинформации обвиненному в секс-торговле американскому финансисту Джеффри Эпштейну.