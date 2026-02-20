Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором и плохим событием для королевской семьи арест брата британского монарха Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу о передаче госинформации обвиненному в секс-торговле американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
"Думаю, это позор. Это очень грустно. Это очень плохо для королевской семьи. Это очень-очень грустно. Когда я увидел это, было очень грустно", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать кадры с бывшим принцем в наручниках.
Американский лидер добавил, что ждет с визитом в США короля Великобритании, повторив, что арест его брата "очень грустное событие".
Британская полиция сообщила, что бывший принц отпущен из-под стражи после ареста, но остается под следствием по делу о злоупотреблении на госслужбе, у него дома прошел обыск. Маунтбеттен-Виндзор был задержан по месту жительства на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Правоохранители расследуют пересылку Эпштейну правительственных документов.
Бывший принц стал первым с 1646 года арестованным членом королевской семьи.