Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли очередные попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Минобороны.

Средствами разведки было выявлено передвижение техники и пехоты ВСУ в направлении передовых позиций группировки войск "Восток".

"Воины-дальневосточники ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелые гексакоптеры", - говорится в сообщении ведомства.