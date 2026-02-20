Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075650871.html
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях - РИА Новости, 20.02.2026
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T05:02:00+03:00
2026-02-20T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260220/vsu-2075648399.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях

Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли очередные попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами разведки было выявлено передвижение техники и пехоты ВСУ в направлении передовых позиций группировки войск "Восток".
"Воины-дальневосточники ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелые гексакоптеры", - говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на значительные потери, украинский режим не оставляет попыток проведения контратак в зоне ответственности группировки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Боевики ВСУ заходят на свои позиции в Сумской области не зная маршрутов
04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала