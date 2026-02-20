https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075650871.html
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях - РИА Новости, 20.02.2026
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
днепропетровская область
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в двух областях
Бойцы "Востока" сорвали контратаки ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли очередные попытки контрнаступления ВСУ
в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами разведки было выявлено передвижение техники и пехоты ВСУ в направлении передовых позиций группировки войск "Восток".
"Воины-дальневосточники ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжелые гексакоптеры", - говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на значительные потери, украинский режим не оставляет попыток проведения контратак в зоне ответственности группировки.