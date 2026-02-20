Рейтинг@Mail.ru
Спасатели прибыли в село в Приамурье для поиска пропавшего вертолета - РИА Новости, 20.02.2026
09:27 20.02.2026
Спасатели прибыли в село в Приамурье для поиска пропавшего вертолета
Спасатели прибыли в село Амаранка в Приамурье для поиска пропавшего вертолёта Robinson, в котором находились три человека, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 20.02.2026
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели прибыли в село в Приамурье для поиска пропавшего вертолета

Спасатели прибыли в село Амаранка в Приамурье для поиска пропавшего вертолета

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Спасатели прибыли в село Амаранка в Приамурье для поиска пропавшего вертолёта Robinson, в котором находились три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"Прибыли пока только в село, а им ещё несколько часов добираться к месту предположительного крушения. Километров около 130, но там по труднодоступной местности, поэтому тут важен не километраж, а скорость, с которой будут двигаться", - сообщил собеседник агентства.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт пропал вечером в четверг, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Возбуждено уголовное дело.
ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
