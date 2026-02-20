https://ria.ru/20260220/spasateli-2075668615.html
Спасатели прибыли в село в Приамурье для поиска пропавшего вертолета
Спасатели прибыли в село Амаранка в Приамурье для поиска пропавшего вертолёта Robinson, в котором находились три человека, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 20.02.2026
