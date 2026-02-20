Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафах за стирку по ночам - РИА Новости, 20.02.2026
15:25 20.02.2026
Россиян предупредили о штрафах за стирку по ночам
Штраф в нескольких тысяч рублей может грозить за работу стиральной машины ночью, сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Новости
Россиян предупредили о штрафах за стирку по ночам

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Штраф в нескольких тысяч рублей может грозить за работу стиральной машины ночью, сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Некоторые люди включают стиральные машины после 11 часов вечера ради экономии электричества. Однако при отжиме такая техника может выдавать шум около 70 децибел, что явно выше лимитов СанПиН. Также машины издают вибрацию, которая идет по стенам и трубам. Даже за закрытой дверью в ванной техника может мешать соседям снизу. Это касается и просмотра фильмов или спортивных матчей. За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей, а в Петербурге — до пяти тысяч рублей. Если в регионе нет своих индивидуальных правил, то по статье 6.4 КоАП РФ штраф для граждан может составить до одной тысячи рублей", - рассказал он порталу NEWS.ru.

Заголовок открываемого материала