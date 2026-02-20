Рейтинг@Mail.ru
Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ
23:16 20.02.2026
Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ
Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ
Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ
Польская шорт-трекистка Камила Селье получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Италии.
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ

Польская шорт-трекистка Селье получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШорт-трек
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Италии.
Селье принимала участие в шестом четвертьфинальном забеге и в одном из поворотов не смогла удержать равновесие, начав падать. Во время падения американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд по инерции нанесла польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы.
По итогам эпизода обе спортсменки получили штраф и не отобрались в полуфинал.
Селье 25 лет. Она является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в эстафете и смешанной эстафете соответственно.
