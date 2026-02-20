Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Италии.

Селье принимала участие в шестом четвертьфинальном забеге и в одном из поворотов не смогла удержать равновесие, начав падать. Во время падения американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд по инерции нанесла польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы.

По итогам эпизода обе спортсменки получили штраф и не отобрались в полуфинал.