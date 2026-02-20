https://ria.ru/20260220/rublev-2075887018.html
Рублев проиграл Алькарасу и не смог защитить титул в Дохе
Рублев проиграл Алькарасу и не смог защитить титул в Дохе - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Рублев проиграл Алькарасу и не смог защитить титул в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Рублев проиграл Алькарасу и не смог защитить титул в Дохе
Теннисист Рублев проиграл Алькарасу и не смог защитить титул на турнире в Дохе