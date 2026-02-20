Рейтинг@Mail.ru
Петросян было бы проще, если бы ОИ прошли на год позже, заявила Радионова
14:05 20.02.2026
Петросян было бы проще, если бы ОИ прошли на год позже, заявила Радионова
Российской фигуристке Аделии Петросян было бы проще, если бы Олимпийские игры прошли на год позже или раньше, сказала РИА Новости бронзовый призер чемпионата...
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российской фигуристке Аделии Петросян было бы проще, если бы Олимпийские игры прошли на год позже или раньше, сказала РИА Новости бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.
Петросян в четверг заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Жалко, что у Аделии не получился четверной тулуп. Но было видно, как она боролась. Она весь сезон борется с собой, со всеми сложностями. Не сдается. Я уверена, что она со всем справится. И тот опыт, который она приобрела в этом сезоне, будет для нее ценным, чтобы двигаться дальше. Ее ждут новые вершины. Аделия - прекрасная талантливая фигуристка, у которой просто олимпийский сезон выдался достаточно сложным. Будь Олимпиада на год раньше или позже, думаю, ей было бы попроще", - сказала Радионова.
"Что за глупости": Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде
