Петросян было бы проще, если бы ОИ прошли на год позже, заявила Радионова

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российской фигуристке Аделии Петросян было бы проще, если бы Олимпийские игры прошли на год позже или раньше, сказала РИА Новости бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.