В Италии отреагировали на протест из-за допуска россиян на Паралимпиаду
Протесты из-за допуска российских спортсменов на Паралимпиаду непонятны, ограничение прав атлетов является несправедливым и дискриминационным, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
МИЛАН, 20 фев – РИА Новости. Протесты из-за допуска российских спортсменов на Паралимпиаду непонятны, ограничение прав атлетов является несправедливым и дискриминационным, заявил РИА Новости директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди.
"Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске на зимние Паралимпийские игры шести российских и четырех белорусских спортсменов, выступающих под национальными флагами своих стран, представляется нам правильным. Мы не понимаем протестов. Ограничение прав спортсменов, дискриминация или принуждение их к отказу от своих флагов из-за их национальности - это несправедливость, поскольку спортсмены никогда не несут ответственности за политические решения, принимаемые их странами", - заявил Бертольди.
Ранее Паралимпийский комитет Украины
сообщил, что украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии
из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой. До этого МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
"В противном случае, что должен был сделать МПК с афганскими или иранскими спортсменами после недавних событий? Флаги представляют людей, а не государственную политику. Их никогда нельзя скрывать, особенно в спортивной среде, которая должна способствовать миру, честной конкуренции и диалогу между народами", - заявил итальянский политолог.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане
и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.