В Италии отреагировали на протест из-за допуска россиян на Паралимпиаду

"Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске на зимние Паралимпийские игры шести российских и четырех белорусских спортсменов, выступающих под национальными флагами своих стран, представляется нам правильным. Мы не понимаем протестов. Ограничение прав спортсменов, дискриминация или принуждение их к отказу от своих флагов из-за их национальности - это несправедливость, поскольку спортсмены никогда не несут ответственности за политические решения, принимаемые их странами", - заявил Бертольди.