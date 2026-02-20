https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Сотрудники правоохранительных органов на пропавшем вертолёте в Приамурье – это две женщины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
На борту пропавшего в Амурской области вертолета были две женщины