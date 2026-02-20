Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 20.02.2026
11:11 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 20.02.2026
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Сотрудники правоохранительных органов на пропавшем вертолёте в Приамурье – это две женщины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:11:00+03:00
2026-02-20T11:11:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_56ded9e75c12f93fc8ca98cad7d7dfaf.jpg
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075683562.html
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области

На борту пропавшего в Амурской области вертолета были две женщины

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на пропавшем вертолёте в Приамурье – это две женщины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Это сотрудницы", - сообщил собеседник агентству.
На борту пропавшего в Амурской области вертолета были следователь СК и полицейский, летевшие с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson. Позднее в правительстве региона уточнили, что на борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
