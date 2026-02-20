Рейтинг@Mail.ru
Росавиация задействовала вертолет в поиске пропавшего Robinson
10:33 20.02.2026 (обновлено: 10:52 20.02.2026)
Росавиация задействовала вертолет в поиске пропавшего Robinson
Росавиация задействовала вертолет в поиске пропавшего Robinson
Росавиация в координации с МЧС России ведет поиски пропавшего вертолета в Амурской области, в поисках задействован вертолет Ми-8 Росавиации, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:33:00+03:00
2026-02-20T10:52:00+03:00
Росавиация задействовала вертолет в поиске пропавшего Robinson

Росавиация задействовала вертолет Ми-8 в поисках пропавшего вертолета Robinson

CC BY 2.0 / Pavel Kazachkov / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / Pavel Kazachkov / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Росавиация в координации с МЧС России ведет поиски пропавшего вертолета в Амурской области, в поисках задействован вертолет Ми-8 Росавиации, сообщили в ведомстве.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson. Позднее в правительстве региона уточнили, что на борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело.
"В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски частного вертолета Robinson... На поиски вертолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Мост Авиа"", - говорится в сообщении.
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье
Вчера, 10:10
 
