Токаев предложил учредить премию имени Трампа
Токаев предложил учредить премию имени Трампа - РИА Новости, 20.02.2026
Токаев предложил учредить премию имени Трампа
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить премию президента США Дональда Трампа от "Совета мира" по Газе. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:32:00+03:00
2026-02-20T00:32:00+03:00
2026-02-20T00:32:00+03:00
в мире
сша
казахстан
дональд трамп
касым-жомарт токаев
сша
казахстан
В мире, США, Казахстан, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил учредить премию имени Трампа
