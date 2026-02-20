Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил учредить премию имени Трампа - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/premiya-2075635339.html
Токаев предложил учредить премию имени Трампа
Токаев предложил учредить премию имени Трампа - РИА Новости, 20.02.2026
Токаев предложил учредить премию имени Трампа
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить премию президента США Дональда Трампа от "Совета мира" по Газе. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:32:00+03:00
2026-02-20T00:32:00+03:00
в мире
сша
казахстан
дональд трамп
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069619215_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_54092c81eff03230d4cf097005e8063d.jpg
https://ria.ru/20260219/mirzieev-2075627756.html
сша
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069619215_113:0:2480:1775_1920x0_80_0_0_92f68ce2f0ab78bd2ffd832677b7cfbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, казахстан, дональд трамп, касым-жомарт токаев
В мире, США, Казахстан, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил учредить премию имени Трампа

Токаев предложил учредить премию Трампа от "Совета мира"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить премию президента США Дональда Трампа от "Совета мира" по Газе.
"Я также хотел бы предложить учредить специальную премию президента Трампа от "Совета мира" в знак признания его выдающихся миротворческих усилий и достижений", - сказал Токаев, вступая на первом заседании совета.
Президент Казахстана выразил уверенность, что под руководством Трампа "Совет мира" успешно выполнит "свою великую, благородную миссию".
"Учитывая глобальный характер повестки дня совета, Казахстан готов оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения встреч различных уровней и масштабов", - добавил Токаев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке
Вчера, 23:41
 
В миреСШАКазахстанДональд ТрампКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала