СМИ: полиция несколько дней готовила план задержания брата Карла III
10:58 20.02.2026 (обновлено: 11:07 20.02.2026)
СМИ: полиция несколько дней готовила план задержания брата Карла III
Полиция Великобритании на протяжении нескольких дней разрабатывала план задержания брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и не стала информировать об РИА Новости, 20.02.2026
в мире, великобритания, лондон, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III
Telegraph: полиция несколько дней готовила план задержания экс-принца Эндрю

Букингемский дворец
Букингемский дворец - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Букингемский дворец. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Полиция Великобритании на протяжении нескольких дней разрабатывала план задержания брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и не стала информировать об этом королевскую семью, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Задержание Эндрю Маунтбеттен-Виндзора застало мир врасплох. Но за закрытыми дверями высокопоставленные офицеры полиции Темз-Вэлли (региона к западу от Лондона – ред.) методично планировали эту операцию в течение нескольких дней… Ни Букингемский дворец, ни король не были заранее уведомлены о предстоящем аресте", - говорится в сообщении.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен
19 февраля, 23:18
По информации издания, в ходе планирования такой операции офицеру полиции, ответственному за расследование дела, было бы необходимо подать заявку на получение ордера на обыск. При этом ему нужно было бы обосновать необходимость проведения обыска перед магистратом или окружным судьей. Только после получения официального разрешения правоохранители могли бы приступить к планированию операции, детали которой должны были оставаться секретными, пишет Telegraph.
По словам одного из бывших офицеров правоохранительных органов, детективы, которых отобрали для участия в секретной операции, скорее всего сами не знали о цели своего задания вплоть до последнего инструктажа. Как пояснил экс-офицер, с большой вероятностью детективам было приказано приехать в участок рано утром, а после, возможно, сдать свои мобильные телефоны перед финальным инструктажем, говорится в сообщении.
После задержания экс-принца доставили бы в полицейский участок, где его бы зарегистрировали, подтвердив законность задержания. Затем правоохранители обыскали бы его на предмет вещей, которыми задержанный мог бы причинить вред себе или окружающим, а также потребовали бы сдать телефон, украшения, галстук, часы и ремень, сообщает газета.
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
Вчера, 04:08
Затем была бы проведена проверка состояния здоровья экс-принца, чтобы выявить какие-либо заболевания и определить, употреблял ли задержанный накануне алкоголь или наркотики. На этом же этапе ему бы также разъяснили его права, в том числе, права на бесплатную и независимую юридическую помощь, а также право уведомить кого-либо о своем задержании. Затем у задержанного сняли бы отпечатки пальцев и отвели в камеру для допроса, пишет Telegraph.
В операции по задержанию брата короля Великобритании приняли участие около 20 офицеров полиции Темз-Вэлли, а также их коллеги из корпуса констеблей Норфолка, добавляет издание.
Ранее бывший принц Эндрю был арестован по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Маунтбеттен-Виндзор был задержан в доме, где он проживал, на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному бывшему принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи
19 февраля, 18:46
 
В мире, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III
 
 
