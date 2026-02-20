Медведева предрекла Петросян большое будущее

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что у фигуристки Аделии Петросян большое будущее после выступления на Играх 2026 года в Италии.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх, набрав по сумме двух выступлений 214,53 балла. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Аделия Петросян - отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее "вручала" золото. С таким фоном выходить на лед невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у нее были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом", - написала Медведева в своем Telegram-канале.
Ранее 13 февраля другой российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх и с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место.
"Петр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на все давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно - я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами", - добавила спортсменка.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.