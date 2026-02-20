Медведева предрекла Петросян большое будущее

«

"Петр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на все давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно - я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами", - добавила спортсменка.