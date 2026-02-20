Рейтинг@Mail.ru
Медведева предрекла Петросян большое будущее
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:52 20.02.2026 (обновлено: 13:03 20.02.2026)
Медведева предрекла Петросян большое будущее
Медведева предрекла Петросян большое будущее
Медведева предрекла Петросян большое будущее
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что у фигуристки Аделии Петросян большое будущее после выступления на...
2026-02-20T11:52:00+03:00
2026-02-20T13:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
евгения медведева
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
италия
спорт, италия, евгения медведева, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Евгения Медведева, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Медведева предрекла Петросян большое будущее

Медведева: у Петросян большое будущее

Аделия Петросян
Аделия Петросян
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что у фигуристки Аделии Петросян большое будущее после выступления на Играх 2026 года в Италии.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх, набрав по сумме двух выступлений 214,53 балла. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
Аделия Петросян
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Вчера, 01:43
"Аделия Петросян - отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее "вручала" золото. С таким фоном выходить на лед невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у нее были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом", - написала Медведева в своем Telegram-канале.
Ранее 13 февраля другой российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх и с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место.
"Петр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на все давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно - я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами", - добавила спортсменка.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
Аделия Петросян
Петросян пригласили на показательные выступления на Играх, сообщил источник
Вчера, 07:50
 
Фигурное катаниеСпортИталияЕвгения МедведеваАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
