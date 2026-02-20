https://ria.ru/20260220/petrosjan-2075727393.html
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков сказал РИА Новости, что российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде в Италии боролась, как могла, она наша героиня и любимка.
Петросян
в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Аделия боролась, как могла. Пришлось, конечно, идти на риск с этим злосчастным тулупом, но без этого о пьедестале можно было даже не думать. Учитывая все перипетии этого года, она сражалась, как могла: преодолела травмы, восстановила форму. А вы представьте, каково юной девочке на которую упал такой груз ответственности, выступать одной за всю сборную, когда вся страна на тебя надеется и ждет наилучшего результата. Это колоссальное давление на психику", - сказал Железняков.
После проката Петросян сказала журналистам, что испытывает чувство стыда за свое выступление.
"Конечно, приятно удивлен судейству, в отличие от того, как отсудили мужчин. Петра я им никогда не прощу. Наши ребята - умнички, сделали, что могли. Аделечке желаю не расстраиваться и не принимать все близко к сердцу и на свой счет, учитывая все обстоятельства. Ты наша героиня и любимка!" - добавил собеседник агентства.