"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:36 20.02.2026 (обновлено: 12:58 20.02.2026)
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков сказал РИА Новости, что российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде в... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T12:36:00+03:00
2026-02-20T12:58:00+03:00
фигурное катание
россия
италия
аделия петросян
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
спорт
россия
италия
россия, италия, аделия петросян, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Россия, Италия, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов

Железняков: Петросян боролась, как могла, она наша героиня и любимка

Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков сказал РИА Новости, что российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде в Италии боролась, как могла, она наша героиня и любимка.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
Аделия Петросян
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Вчера, 01:43
"Аделия боролась, как могла. Пришлось, конечно, идти на риск с этим злосчастным тулупом, но без этого о пьедестале можно было даже не думать. Учитывая все перипетии этого года, она сражалась, как могла: преодолела травмы, восстановила форму. А вы представьте, каково юной девочке на которую упал такой груз ответственности, выступать одной за всю сборную, когда вся страна на тебя надеется и ждет наилучшего результата. Это колоссальное давление на психику", - сказал Железняков.
После проката Петросян сказала журналистам, что испытывает чувство стыда за свое выступление.
"Конечно, приятно удивлен судейству, в отличие от того, как отсудили мужчин. Петра я им никогда не прощу. Наши ребята - умнички, сделали, что могли. Аделечке желаю не расстраиваться и не принимать все близко к сердцу и на свой счет, учитывая все обстоятельства. Ты наша героиня и любимка!" - добавил собеседник агентства.
Аделия Петросян
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
18 февраля, 15:45
 
Фигурное катаниеРоссияИталияАделия ПетросянЭтери ТутберидзеЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
