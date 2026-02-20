https://ria.ru/20260220/peterburg-2075805458.html
В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана
В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана - РИА Новости, 20.02.2026
В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана
Житель Санкт-Петербурга, задолжавший более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от судебных приставов в ящике раскладного дивана, в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:24:00+03:00
2026-02-20T16:24:00+03:00
2026-02-20T16:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_7d687eae10baaa5ddc1b16f7c98680a4.jpg
https://ria.ru/20250903/moskva-2039258849.html
санкт-петербург
калининский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97632/78/976327833_249:0:1752:1127_1920x0_80_0_0_56900d2b92309d3019cd6216994c7fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В Петербурге неплательщик алиментов спрятался в ящике раскладного дивана
Задолжавший алименты петербуржец прятался от приставов в ящике дивана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задолжавший более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от судебных приставов в ящике раскладного дивана, в итоге он отправлен под административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.
По данным ведомства, 39-летний житель Калининского района
год не платил алименты на содержание своей семилетней дочери, задолжав более 300 тысяч рублей. Судебный пристав составил в отношении неплательщика административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ
(неуплата средств на содержание детей).
Во время следующего визита в квартиру должника к сотруднику УФССП присоединилась взыскательница алиментов. Сначала их встретил посторонний мужчина, однако при осмотре жилья судебный пристав пришел к выводу, что неплательщик находится дома.
"Проверив помещение, уже перед выходом сотрудник решил заглянуть в раскладной диван, в котором скорчившись в неудобной позе затаился должник. Со словами "Сдаюсь, сдаюсь!" мужчина выбрался на поверхность", – рассказали в пресс-службе городского главка ФССП
.
В результате суд назначил неплательщику 10 суток административного ареста, добавили в ведомстве.