"Единственная рискнула!": Песков поддержал Петросян после Олимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал российскую фигуристку Аделию Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Милане, отметив, что спортсменка стала единственной, кто на соревнованиях рискнул.