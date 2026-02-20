Рейтинг@Mail.ru
"Единственная рискнула!": Песков поддержал Петросян после Олимпиады
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:15 20.02.2026
"Единственная рискнула!": Песков поддержал Петросян после Олимпиады
"Единственная рискнула!": Песков поддержал Петросян после Олимпиады
Песков поддержал Петросян после проката на ОИ, отметив ее великолепное катание

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал российскую фигуристку Аделию Петросян после ее выступления на Олимпийских играх в Милане, отметив, что спортсменка стала единственной, кто на соревнованиях рискнул.
Петросян в четверг заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Аделия - большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт", - сказал Песков изданию "Спорт-экспресс".
Официальный представитель Кремля также поздравил медалисток игр в женском одиночном катании.
"Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!" - добавил он.
Олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании стала американка Алиса Лю, серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото, бронзу - японка Ами Накаи.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
