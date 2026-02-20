https://ria.ru/20260220/peskov-2075740071.html
Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков
Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, вручит госнаграды, а также проведет ряд встреч, заявил... РИА Новости, 20.02.2026
Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков
Песков: Путин вручит госнаграды и проведет ряд встреч в день защитника Отечества