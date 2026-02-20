Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, вручит госнаграды, а также проведет ряд встреч, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.