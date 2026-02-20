https://ria.ru/20260220/peskov-2075738363.html
Россия и Китай продолжат обмен визитами в этом году, заявил Песков
Россия и Китай продолжат обмен визитами в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Россия и Китай продолжат обмен визитами в этом году, заявил Песков
Россия и Китай в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T12:58:00+03:00
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20260216/kitaj-2074687833.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Россия и Китай продолжат обмен визитами в этом году, заявил Песков
Песков: Россия и Китай продолжат обмен визитами на высшем уровне