Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 20.02.2026 (обновлено: 12:57 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/peskov-2075736492.html
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков
Есть понимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:51:00+03:00
2026-02-20T12:57:00+03:00
китай
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260220/peskov-2075738363.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Китай, В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков

Пеков: есть понимание, что визит Путина в Китай состоится в этом году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Есть понимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Понимание, что в этом году визит состоится, есть", - сказал Песков журналистам.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Россия и Китай продолжат обмен визитами в этом году, заявил Песков
Вчера, 12:53
 
КитайВ миреРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала