https://ria.ru/20260220/peskov-2075736492.html
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков
Есть понимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:51:00+03:00
2026-02-20T12:51:00+03:00
2026-02-20T12:57:00+03:00
китай
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260220/peskov-2075738363.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Китай, В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Визит Путина в Китай состоится в этом году, заявил Песков
Пеков: есть понимание, что визит Путина в Китай состоится в этом году