11:38 20.02.2026
Васильев прокомментировал демарш украинцев на Паралимпиаде
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Дмитрий Васильев
© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что подобные демарши недопустимы и Международному паралимпийскому комитету (IPC) стоило бы рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских спортсменов за отказ принимать участие в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр 2026 года в Италии.
В пятницу на сайте Паралимпийского комитета Украины было сообщено, что украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой. Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
"Мне кажется, что если команда отказывается от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр, то должна последовать автоматическая дисквалификация. Потому что такие демарши недопустимы. Украинцы еще и будут всем указывать, кому и что надо делать. Я думаю, что если будет вынесена дисквалификация, то это стало бы хорошим уроком вообще для всех остальных. Так как надо положить конец такому политизированному акценту в олимпийском и паралимпийском движении", - сказал Васильев.
"Надо все-таки действительно подтверждать тезис о том, что олимпийский и паралимпийский спорт находится вне политики. Он был провозглашен давно, но в последние годы был слишком либеральный подход в этом вопросе и его надо актуализировать. И это было бы хорошим душем для всех", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал допуск российских паралимпийцев к соревнованиям и выразил надежду на то, что Международный паралимпийский комитет выдержит возникшее в связи с этим давление.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
