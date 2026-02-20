Васильев прокомментировал демарш украинцев на Паралимпиаде

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что подобные демарши недопустимы и Международному паралимпийскому комитету (IPC) стоило бы рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских спортсменов за отказ принимать участие в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

"Надо все-таки действительно подтверждать тезис о том, что олимпийский и паралимпийский спорт находится вне политики. Он был провозглашен давно, но в последние годы был слишком либеральный подход в этом вопросе и его надо актуализировать. И это было бы хорошим душем для всех", - добавил собеседник агентства.