Волгоградские студенты познакомились с выставкой о разгроме Японии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Студенты и преподаватели ВолгГТУ приняли участие в открытии фотовыставки "Советско-японская война 1945 г." проекта "Освобождение. Мир народам", которая рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В мобильную экспозицию "Советско-японская война 1945 г." вошли снимки, сделанные советскими корреспондентами с августа по сентябрь 1945 года. На них запечатлены ключевые моменты военных операций и лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией. В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
© Фото : управление маркетинга и внешних коммуникаций ВолгГТУОткрытие выставки в ВолгГТУ, основанной на комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам"
Экспозиция позволяет нашим современникам прикоснуться к подвигу дедов и прадедов, разгромивших милитаристскую Японию, отметила проректор по молодежной политике Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ) Ольга Пескова.
"Для нас, живущих на сталинградской земле, знающих об ужасах Великой Отечественной войны и подвигах советских людей не только из книг и кинофильмов, но из первых уст – от старшего поколения, особенно важно сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодежи. В этой экспозиции оживают страницы истории: от Курильской операции до капитуляции Квантунской армии. Это дань памяти героям, внесшим решающий вклад в окончание глобальной войны, чья стойкость обеспечила мир на Дальнем Востоке", — подчеркнула она.
По мнению организаторов, выставка поможет сохранить живую историческую память о героях, предотвратить искажение фактов и напоминают о цене мира в современном обществе. Ранее в вузе уже были представлены модули мобильной экспозиции "Освобождение. Крым", "Освобожденная Европа", "Освобождение. 1943-1945 гг.".
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.