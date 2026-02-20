Рейтинг@Mail.ru
Волгоградские студенты познакомились с выставкой о разгроме Японии
15:02 20.02.2026 (обновлено: 15:03 20.02.2026)
Волгоградские студенты познакомились с выставкой о разгроме Японии
Студенты и преподаватели ВолгГТУ приняли участие в открытии фотовыставки "Советско-японская война 1945 г." проекта "Освобождение. Мир народам", которая... РИА Новости, 20.02.2026
Волгоградские студенты познакомились с выставкой о разгроме Японии

По мнению организаторов, выставка поможет сохранить живую историческую память о героях, предотвратить искажение фактов и напоминают о цене мира в современном обществе. Ранее в вузе уже были представлены модули мобильной экспозиции "Освобождение. Крым", "Освобожденная Европа", "Освобождение. 1943-1945 гг.".
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
