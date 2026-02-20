Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера - РИА Новости, 20.02.2026
01:52 20.02.2026 (обновлено: 06:09 20.02.2026)
Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера
Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
россия, москва, республика адыгея, госдума рф
Россия, Москва, Республика Адыгея, Госдума РФ
Сотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки
Сотрудник ГИБДД демонстрирует индивидуальные регистрационные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.
Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.
При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
В России законно продать и купить госномер на авто нельзя.
В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Госдума в феврале рассмотрит законопроект.
Государственные регистрационные знаки - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Жители одного региона России начали получать новые автомобильные номера
Вчера, 01:47
Вчера, 01:47
 
Россия Москва Республика Адыгея Госдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
