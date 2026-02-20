https://ria.ru/20260220/nomer-2075641406.html
Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера
Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера - РИА Новости, 20.02.2026
Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера
Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.
Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.
При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва
, Адыгея
, Красноярский край
и Дагестан
.
В России
законно продать и купить госномер на авто нельзя.
В октябре депутаты Госдумы
от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Госдума в феврале рассмотрит законопроект.