У Непряевой еще будут шансы завоевать медали Олимпиады, считает Тихонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что у российской лыжницы Дарьи Непряевой в течение карьеры будет еще множество шансов завоевать олимпийские медали.
Непряева 22 февраля выступит в масс‑старте на 50 км и завершит участие российских спортсменов в Олимпиаде. Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она стала 17-й в скиатлоне, не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринта, а также заняла 21-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.
"У нее еще будет много шансов на медали, а последний шанс будет тогда, когда ей исполнится сто лет - вот это будет последний шанс. Конечно, конкуренция большая, мы давно толком не соревновались. Специально к Олимпиаде у нас, можно сказать, не было планов, было так: поедем - не поедем, допустят - не допустят. Поэтому пик формы, возможно, и не был достигнут. Будем надеяться, что правильно разложат силы. Она, в принципе, способная девушка. Дай бог", - сказал Тихонов.
10 февраля, 15:04