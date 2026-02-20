У Непряевой еще будут шансы завоевать медали Олимпиады, считает Тихонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова . Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что у российской лыжницы Дарьи Непряевой в течение карьеры будет еще множество шансов завоевать олимпийские медали.

Непряева 22 февраля выступит в масс‑старте на 50 км и завершит участие российских спортсменов в Олимпиаде. Для 23-летней спортсменки это первые Олимпийские игры. Ранее она стала 17-й в скиатлоне, не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринта, а также заняла 21-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.