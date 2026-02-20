В Совфед поступило представление Путина о назначении Давыдова зампредом ВС

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Совфед поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении замглавы Верховного суда РФ Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя ВС, комитет СФ по конституционному законодательству рассмотрит этот вопрос 3 марта, написал в Max глава комитета Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступили представления президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении: заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации Давыдова Владимира Александровича на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ", - сообщил сенатор.
Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству по поручению председателя Совета Федерации в соответствии с Регламентом палаты рассмотрит этот вопрос на своем заседании 3 марта, отметил Клишас.
Также, по словам политика, в Совфед поступило представление о назначении зампредседателя Верховного суда Владимира Хомчика на должность замглавы ВС - председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ; судьи ВС Николая Тимошина на должность зампредседателя суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС.
Кроме того, поступило представление президента РФ на назначение судьи ВС Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Дисциплинарной коллегии ВС; Дениса Кунева и Андрея Ноговицина на должности судей Верховного суда РФ.
Также в Совет Федерации поступило представление президента РФ для утверждения судьи Верховного суда Олега Зателепина членом президиума ВС, написал Клишас.
