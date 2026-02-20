В Совфед поступило представление Путина о назначении Давыдова зампредом ВС

"В Совет Федерации поступили представления президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении: заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации Давыдова Владимира Александровича на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ", - сообщил сенатор.

Кроме того, поступило представление президента РФ на назначение судьи ВС Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Дисциплинарной коллегии ВС; Дениса Кунева и Андрея Ноговицина на должности судей Верховного суда РФ.