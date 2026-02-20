Почти 1 млрд рублей задолженности вернули МСП-поставщикам с 2024 года

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. С 2024 года МСП-поставщикам вернулись 855 миллионов рублей задолженности, деньги были взысканы с 72 обращений, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В Минэкономразвития России начал работу штаб по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП. Его основная задача — организация оперативного взаимодействия с представителями заинтересованных ФОИВ, организаций, институтов развития и общественных объединений для подготовки, анализа и рассмотрения предложений о мерах поддержки предпринимателей.

На первом заседании штаба, которое провел его председатель — министр экономического развития России Максим Решетников, участники обсудили вопросы мониторинга задолженности заказчиков по оплате договоров, исполненных субъектами МСП.

По словам министра, для малого и среднего бизнеса рынок закупок у госкомпаний является важным каналом сбыта продукции. В прошлом году поставщиками стали почти 239 тысяч МСП, а объем закупок составил 9,55 триллиона рублей. Наибольший объем договоров – 2,8 триллиона рублей – пришелся на поставку продукции обрабатывающих производств.

"На фоне стабильного роста объема закупок в прошлом году зафиксирован рост неплатежей малым и средним компаниям со стороны госкорпораций. Число обращений от предпринимателей выросло в 2,5 раза, а задолженность – в три раза. В 2024 году обращения по неоплатам составили 1,5 миллиарда рублей, в 2025 году — уже 4,1 миллиарда рублей. В связи с этим важно своевременно выявлять проблемные точки в этой чувствительной для предпринимателей сфере, оперативно донастраивать, так как от стабильности оплат по договорам может остро зависеть перспектива развития частного бизнеса", - отметил Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.

На первом этапе сигнал о проблеме предпринимателя поступает через "Сервис 360" на Цифровой платформе МСП.РФ в Корпорацию МСП, где проводится работа по рассмотрению поступивших обращений и досудебному урегулированию вопросов неплатежей с госкомпаниями. При необходимости документы направляются в ФАС для дальнейшего привлечения заказчика к административной ответственности.

"Совместно с ФАС России мы активно ведем работу по жалобам бизнеса на неплатежи со стороны заказчиков. В результате с 2024 года по 72 обращениям была взыскана задолженность на сумму 855 миллиона рублей. Мы индивидуально разбираем каждый случай, связываемся с госкомпанией, чтобы получить информацию от второй стороны и совместно найти сбалансированное решение", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что своевременная оплата по исполненным договорам критически важна для промышленных МСП, которых становится все больше среди поставщиков госкомпаний.

"Без ритмичного поступления финансирования они не смогут обеспечить непрерывность производственного цикла. Сейчас у нас в работе 321 обращение на сумму более 3 миллиардов рублей, из них 90 – находятся на рассмотрении в ФАС, по 37 – погашение идет по согласованному графику", — подчеркнул Исаевич.

В рамках заседания штаба участники обсудили ряд поступивших предложений от отраслевых и бизнес-объединений для выравнивания ситуации с неплатежами госкомпаний. Среди них, в частности, проработка целесообразности увеличения штрафов за просрочку платежей, анализ и использование лучших корпоративных практик по снижению количества нарушений сроков оплаты договоров, исполненных субъектами МСП. Кроме того, были высказаны инициативы о необходимости по аналогии с 44-ФЗ перейти к электронному актированию в сфере закупок по 223-ФЗ и установления показателей КПЭ для госзаказчиков в части соблюдения сроков оплаты по договорам с субъектами МСП.

Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, ситуация с неплатежами крупных заказчиков перед поставщиками из сектора МСП на данный момент является одним из ключевых вызовов для малого бизнеса, особенно на фоне налоговых изменений, "дорогих" денег и высокой ключевой ставки.

"Этот вопрос мы неоднократно поднимали в ходе координационного совета "Опоры России" с РСПП, ФАС и Корпорацией МСП. Для малого бизнеса, особенно из сфер ИТ, строительства и промышленного производства задержка с оплатой на месяцы фактически означает приостановку работы и бесплатное кредитование крупных заказчиков за счет поставщиков. Решение этого вопроса должно быть системным – в том числе, через медиацию интересов крупного бизнеса и МСП. В частности, для этого создается штаб по вопросам нарушений сроков оплаты госзаказчиками по договорам с субъектами МСП", - отметил Калинин.

Он подчеркнул, что госкомпании должны быть примером и гарантом стабильности для небольшого частного сектора, а МСП в свою очередь, в силу гибкости и адаптивности могут быть полезны в работе по качественным изменениям в экономике крупных предприятий.