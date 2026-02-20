Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены" - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:44 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moskva-2075871358.html
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены" - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"
В Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:44:00+03:00
2026-02-20T19:44:00+03:00
культура
общество
россия
дмитрий любинский
андрей фурсенко
константин могилевский
российская академия наук
российский государственный гуманитарный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075870939_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_0b0a233b2f04819134b1649fed6db527.jpg
https://ria.ru/20260220/mid-2075869676.html
https://ria.ru/20260220/es-2075869870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075870939_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9094fae17c03abdbf56febdb52ad637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий любинский, андрей фурсенко, константин могилевский, российская академия наук, российский государственный гуманитарный университет
Культура, Общество, Россия, Дмитрий Любинский, Андрей Фурсенко, Константин Могилевский, Российская академия наук, Российский государственный гуманитарный университет
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"

РИА Новости: в РГГУ состоялась презентация книги "От Сталинграда до Вены"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРектор РГГУ Андрей Логинов
Ректор РГГУ Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ректор РГГУ Андрей Логинов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии", передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участия сопредседатель Российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" и помощник президента России Андрей Фурсенко, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Александр Чубарьян, а также ректор РГГУ Андрей Логинов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа не прошла этап покаяния за преступления нацистов, заявили в МИД
Вчера, 19:38
Как отметили организаторы мероприятия, книга описывает "героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года". Особое внимание уделено Венской наступательной операции.
"Книга сама по себе, действительно, уникальна, поскольку это боевой путь 4-й гвардейской армии не просто в изложении кого-то и постфактум, а книга писалась боевыми офицерами по ходу фактически боевых действий", - заявил Любинский.
Он подчеркнул, что проект по переизданию книги удалось реализовать в достаточно сжатые сроки.
"Я не могу не рассматривать это как важный вклад в дело сохранения исторической правды, в память о подвиге советских солдат. В нашей дипломатической работе это исключительно важно, поскольку я убежден в том, что современные, все более деградирующие европейские элиты необходимо знакомить с фактами ... казалось бы, совершенно очевидные, по крайней мере, для нас, факты", - резюмировал замглавы МИД РФ.
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вена как международная площадка теряет свое значение, заявил Любинский
Вчера, 19:38
 
КультураОбществоРоссияДмитрий ЛюбинскийАндрей ФурсенкоКонстантин МогилевскийРоссийская академия наукРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала