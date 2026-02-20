https://ria.ru/20260220/moskva-2075871358.html
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии", передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участия сопредседатель Российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" и помощник президента России Андрей Фурсенко
, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский
, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский
, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН
) Александр Чубарьян
, а также ректор РГГУ Андрей Логинов
.
Как отметили организаторы мероприятия, книга описывает "героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года". Особое внимание уделено Венской наступательной операции.
"Книга сама по себе, действительно, уникальна, поскольку это боевой путь 4-й гвардейской армии не просто в изложении кого-то и постфактум, а книга писалась боевыми офицерами по ходу фактически боевых действий", - заявил Любинский.
Он подчеркнул, что проект по переизданию книги удалось реализовать в достаточно сжатые сроки.
"Я не могу не рассматривать это как важный вклад в дело сохранения исторической правды, в память о подвиге советских солдат. В нашей дипломатической работе это исключительно важно, поскольку я убежден в том, что современные, все более деградирующие европейские элиты необходимо знакомить с фактами ... казалось бы, совершенно очевидные, по крайней мере, для нас, факты", - резюмировал замглавы МИД РФ.