В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве на площадке Российского Государственного Гуманитарного Университета прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии", передает корреспондент РИА Новости.

Как отметили организаторы мероприятия, книга описывает "героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года". Особое внимание уделено Венской наступательной операции.

"Книга сама по себе, действительно, уникальна, поскольку это боевой путь 4-й гвардейской армии не просто в изложении кого-то и постфактум, а книга писалась боевыми офицерами по ходу фактически боевых действий", - заявил Любинский.

Он подчеркнул, что проект по переизданию книги удалось реализовать в достаточно сжатые сроки.