Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей - РИА Новости, 20.02.2026
10:56 20.02.2026
Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей
Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей
Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жизнь простых граждан Украины будет лишена просвета, пока власти страны радуются гибели людей и отвергают православные христианские ценности, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук обратил внимание на культуру богатейших западных банкиров, которых обслуживал скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, устраивавший для них в том числе оргии с сатанинскими обрядами.
По его мнению, именно оттуда на Украину пришла "культура ритуального поедания тортов в виде российских младенцев", танцев в одежде чертей с рогами в православных церквях и тяги так называемых нынешних украинских руководителей к оккультизму и колдовству.
"Это определенная культура сатанизма, которой чужды православные христианские ценности, нормы морали, традиции и язык народа, его исторические корни. И пока на Банковой правят сатанинские обряды и радуются гибели людей, никакого просвета в жизни простых украинцев быть не может и не будет", - говорится в колонке Медведчука, опубликованной информационной службой "Вести".
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
