МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жизнь простых граждан Украины будет лишена просвета, пока власти страны радуются гибели людей и отвергают православные христианские ценности, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук обратил внимание на культуру богатейших западных банкиров, которых обслуживал скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, устраивавший для них в том числе оргии с сатанинскими обрядами.
19 февраля, 01:46
По его мнению, именно оттуда на Украину пришла "культура ритуального поедания тортов в виде российских младенцев", танцев в одежде чертей с рогами в православных церквях и тяги так называемых нынешних украинских руководителей к оккультизму и колдовству.
"Это определенная культура сатанизма, которой чужды православные христианские ценности, нормы морали, традиции и язык народа, его исторические корни. И пока на Банковой правят сатанинские обряды и радуются гибели людей, никакого просвета в жизни простых украинцев быть не может и не будет", - говорится в колонке Медведчука, опубликованной информационной службой "Вести".
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.