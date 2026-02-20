Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жизнь простых граждан Украины будет лишена просвета, пока власти страны радуются гибели людей и отвергают православные христианские ценности, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.