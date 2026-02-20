Обвиненного в домогательствах тренера фигуристок задержали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков, обвиненный ранее в домогательствах в отношении несовершеннолетних, задержан, его планируют отправить под домашний арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Фигурант сегодня задержан. В ближайшее время планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила собеседница агентства.
В мае 2025 года РИА Новости стало известно, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Ранее мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой - Татьяна Антонова - сообщила РИА Новости, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. В то же время представитель родительского комитета учеников Центра зимних видов спорта в Новосибирске Лолита Белова в разговоре с РИА Новости встала на защиту тренера, заявив, что его оговорили. Обвинения в свой адрес сам тренер никак не комментировал.
