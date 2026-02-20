Обвиненного в домогательствах тренера фигуристок задержали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков, обвиненный ранее в домогательствах в отношении несовершеннолетних, задержан, его планируют отправить под домашний арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.