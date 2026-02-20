Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье

Рейтинг@Mail.ru
10:10 20.02.2026 (обновлено: 10:47 20.02.2026)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
россия
ми-8 амтш
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, россия, ми-8 амтш
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Россия, Ми-8 АМТШ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Спасатели разделились на четыре группы для поиска пропавшего в Приамурье вертолёта, на котором находились три человека, обследование ведут с воздуха с вертолёта Ми-8 и на земле с помощью снегохода, сообщает главк МЧС по Амурской области.
"Специалисты МЧС России, разделившись на четыре группы, ведут поиск на снегоходах. С воздуха территорию обследует экипаж вертолета Ми-8 филиала "Аэронавигации Дальнего Востока", - говорится в сообщении
Отмечается, что видимость в районе поисков хорошая, но поиск осложняется отсутствием дорог и большим снежным покровом. Кроме этого, по границе Ромненского МО и Хабаровского края проходит Становой хребет, который затрудняет поиск места происшествия с воздуха, добавили в МЧС.
По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт пропал вечером в четверг, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Возбуждено уголовное дело. На борту вертолета находились три человека - пилот и два пассажира: начальник следственного отдела Октябрьского района Амурской области и инспектор ПДН.
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
