Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Спасатели разделились на четыре группы для поиска пропавшего в Приамурье вертолёта, на котором находились три человека, обследование ведут с воздуха с вертолёта Ми-8 и на земле с помощью снегохода, сообщает главк МЧС по Амурской области.