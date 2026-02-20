https://ria.ru/20260220/mchs-2075676997.html
Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье
Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье - РИА Новости, 20.02.2026
Спасатели обследуют зону поиска пропавшего вертолета в Приамурье
Спасатели разделились на четыре группы для поиска пропавшего в Приамурье вертолёта, на котором находились три человека, обследование ведут с воздуха с вертолёта РИА Новости, 20.02.2026
