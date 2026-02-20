Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Система двухпалатного парламента, начало которой было положено 120 лет назад, востребована в России более века и полностью себя оправдала, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко. "120 лет назад – 20 февраля (5 марта по новому стилю) 1906 года своим Манифестом Николай Второй фактически положил начало современной двухпалатной организации законодательной власти в России . Хочу поздравить российских парламентариев разных уровней и всех россиян с этой важной датой", - написала в своем блоге на сайте Совфеда

По ее словам, именно в этот день был детально прописан и высочайше утвержден, как показала история, наиболее подходящий для России - многонационального и многоконфессионального государства с огромной территорией - порядок деятельности представительной и законодательной власти.

"Выскажу свое мнение – это был провидческий выбор правильной модели. На мой взгляд, российский император проявил себя как ответственный реформатор, думающий прежде не об охранении сакральности своей власти, своего самодержавия, а об эффективности устройства вверенного ему государства", - отметила политик.

Не просто уступив объективной необходимости, а осознанно разделив законодательную функцию между двумя "высшими государственными учреждениями" - преобразованным Государственным Советом и Государственной Думой, - Николай заложил двухпалатную отечественную парламентскую традицию, "которая оправдывает себя вот уже больше века в самых разных условиях и не исчезает со сменой социально-экономической формации", подчеркнула законодатель.

Она напомнила, что эта традиция была воспроизведена и в советском государстве в виде Совета Союза и Совета Национальностей. Эта же традиция сегодня органично воплощена в архитектуре Федерального Собрания РФ, которое вносит значимый вклад в укрепление и развитие нашего федеративного государства.

В высочайшем документе, выпущенном 120 лет назад в развитие Манифестов о Государственной Думе, объявлено о переустройстве Государственного Совета, с предоставлением ему прав "в делах законодательства" и с привлечением к нему "выборных от населения". Таким образом, Госсовет превращался из совещательного органа в полноценный представительный и законодательный, отметила Матвиенко.

"Там же "установлены главные основания" совместной деятельности нового Государственного Совета и Государственной Думы. Если вчитаться, принципы остаются актуальны и почти неизменны до дня сегодняшнего. Считается, что их идеологию во многом определил Сергей Юльевич Витте", - написала политик.