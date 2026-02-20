Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России
10:07 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/matvienko-2075676487.html
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России - РИА Новости, 20.02.2026
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России
Система двухпалатного парламента, начало которой было положено 120 лет назад, востребована в России более века и полностью себя оправдала, считает спикер... РИА Новости, 20.02.2026
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России

Матвиенко: система двухпалатного парламента востребована в России более века

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Система двухпалатного парламента, начало которой было положено 120 лет назад, востребована в России более века и полностью себя оправдала, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"120 лет назад – 20 февраля (5 марта по новому стилю) 1906 года своим Манифестом Николай Второй фактически положил начало современной двухпалатной организации законодательной власти в России. Хочу поздравить российских парламентариев разных уровней и всех россиян с этой важной датой", - написала в своем блоге на сайте Совфеда Матвиенко.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы
19 февраля, 18:49
По ее словам, именно в этот день был детально прописан и высочайше утвержден, как показала история, наиболее подходящий для России - многонационального и многоконфессионального государства с огромной территорией - порядок деятельности представительной и законодательной власти.
"Выскажу свое мнение – это был провидческий выбор правильной модели. На мой взгляд, российский император проявил себя как ответственный реформатор, думающий прежде не об охранении сакральности своей власти, своего самодержавия, а об эффективности устройства вверенного ему государства", - отметила политик.
Не просто уступив объективной необходимости, а осознанно разделив законодательную функцию между двумя "высшими государственными учреждениями" - преобразованным Государственным Советом и Государственной Думой, - Николай заложил двухпалатную отечественную парламентскую традицию, "которая оправдывает себя вот уже больше века в самых разных условиях и не исчезает со сменой социально-экономической формации", подчеркнула законодатель.
Она напомнила, что эта традиция была воспроизведена и в советском государстве в виде Совета Союза и Совета Национальностей. Эта же традиция сегодня органично воплощена в архитектуре Федерального Собрания РФ, которое вносит значимый вклад в укрепление и развитие нашего федеративного государства.
В высочайшем документе, выпущенном 120 лет назад в развитие Манифестов о Государственной Думе, объявлено о переустройстве Государственного Совета, с предоставлением ему прав "в делах законодательства" и с привлечением к нему "выборных от населения". Таким образом, Госсовет превращался из совещательного органа в полноценный представительный и законодательный, отметила Матвиенко.
"Там же "установлены главные основания" совместной деятельности нового Государственного Совета и Государственной Думы. Если вчитаться, принципы остаются актуальны и почти неизменны до дня сегодняшнего. Считается, что их идеологию во многом определил Сергей Юльевич Витте", - написала политик.
По ее словам, этот Манифест стал третьим за несколько месяцев, которым Николай Второй завершил оформление своего видения устройства российского парламентаризма.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России
18 февраля, 12:16
 
Политика Россия Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ
 
 
