Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь
Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь
Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу подсчитал, что за всю жизнь выплатит налогов на 500 миллиардов долларов. РИА Новости, 20.02.2026
