17:31 20.02.2026
Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь
в мире, илон маск, spacex, tesla motors, forbes
В мире, Илон Маск, SpaceX, Tesla motors, Forbes
Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь

Маск подсчитал, что за всю жизнь выплатит $500 млрд налогов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу подсчитал, что за всю жизнь выплатит налогов на 500 миллиардов долларов.
"Я, наверное, выплачу до момента смерти 500 миллиардов долларов налогов", - написал он в соцсети X, при этом не отметив, как именно он пришел к такой цифре.
Так владелец SpaceX, Tesla и xAI прокомментировал видео своего выступления, в котором он называет себя крупнейшим налогоплательщиком в истории, выплатившим более 10 миллиардов долларов налогов. В том же выступлении он задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.
В начале февраля журнал Forbes объявил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Ранее миллиардер первым в истории пересек отметки в 600 и 700 миллиардов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Маск назвал основной источник дохода SpaceX
9 февраля, 10:36
 
