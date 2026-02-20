Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь - РИА Новости, 20.02.2026
00:06 20.02.2026
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь
МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило Агентство. РИА Новости, 20.02.2026
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило Агентство.
Как сообщило МАГАТЭ, резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности.
"МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт", - говорится в заявлении со ссылкой на гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
В МАГАТЭ напомнили, что ранее Агентство уже способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, что позволило провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, связанных с ЗАЭС.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
МАГАТЭ: сроки ремонта линии "Ферросплавная-1" неизвестны
В миреМоскваКиевРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
