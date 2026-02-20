https://ria.ru/20260220/magate-2075632259.html
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь
МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь
МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило Агентство. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
москва
киев
рафаэль гросси
магатэ
в мире, москва, киев, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Москва, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
