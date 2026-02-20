Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/lgota-2075650176.html
Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей
Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей - РИА Новости, 20.02.2026
Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T04:51:00+03:00
2026-02-20T04:51:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20260214/tsb-2074330484.html
https://ria.ru/20260211/kredit-2073544834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей

Миронов предложил ввести льготу в 25% по оплате капремонта для молодых семей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Миронов предложил усилить контроль за деятельностью ЦБ
14 февраля, 04:50
"Настоящим проектом федерального закона в целях поддержки молодых семей предлагается ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Получателем льготы, согласно инициативе, может быть молодая семья - супруги, где каждый из них не достиг возраста 35 лет - в том числе родитель с ребенком (детьми), где единственный родитель не достиг возраста 35 лет.
В документах отмечается, что компенсация рассчитывается по той же формуле, что и для других категорий: от минимального взноса и нормативной площади, в беззаявительном порядке.
"Сегодня компенсации взносов на капремонт получают некоторые категории граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью. Новый законопроект "Справедливой России" дает регионам право вводить льготы и для молодых семей", - сказал Миронов агентству.
По его словам, для улучшения демографии необходимо вводить новые меры поддержки семей с детьми, особенно в жилищной сфере, и такой подход соответствует целям демографической политики, которые ставит президент России.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Миронов предложил ввести предельно допустимую ставку по ипотечным кредитам
11 февраля, 01:07
 
ОбществоРоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала