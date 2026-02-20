Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир - РИА Новости, 20.02.2026
19:05 20.02.2026
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир - РИА Новости, 20.02.2026
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир скончался на сотом году жизни в Кишиневе, сообщил в пятницу глава молдавского координационного комитета... РИА Новости, 20.02.2026
В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир

В Молдавии на сотом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Кушнир

© Фото : Солдат Победы (Петрович)/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Солдат Победы (Петрович)/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир . Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир скончался на сотом году жизни в Кишиневе, сообщил в пятницу глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
«
"В строй Бессмертного полка встал еще один солдат. В Кишиневе ушел из жизни рядовой 1321-го стрелкового Брестского полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта Сергей Степанович Кушнир", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
В июле 2025 года ветеран отметил свое 99-летие. Поисковик сообщает, что Сергей Кушнир - уроженец села Покровка Фалештского района, был призван в ряды Красной армии после освобождения Молдавии весной 1944-го года. С боями прошел от родного села до берегов Эльбы, принимал участие во встрече с союзниками. За подвиги, совершенные в боях по освобождению Европы от нацизма, награжден орденом Славы 3-й степени, за боевые и трудовые заслуги удостоен высшей молдавской награды - Ордена Республики.
"В июле 2025 года получил свою последнюю награду - медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Согласно завещанию, героя проведут в последний путь в родном городе Фалешты", - пояснил Петрович.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
 
