В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир

КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир скончался на сотом году жизни в Кишиневе, сообщил в пятницу глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

"В июле 2025 года получил свою последнюю награду - медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Согласно завещанию, героя проведут в последний путь в родном городе Фалешты", - пояснил Петрович.